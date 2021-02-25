الجزائر تسجل 182 إصابة جديدة بـكورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر تسجيل 182 إصابة بفيروس (كورونا) و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و461 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى2970 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفا و597 حالة، بعد شفاء 155 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلبالوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مصابا في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.