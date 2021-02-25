البوسنة: السجن 6 سنوات لمواطن انضم لصفوف داعش فى سوريا

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قضت محكمة بوسنية بالسجن 6 سنوات على مواطن بوسني بتهمة الانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا منذ ما يقرب من 7 سنوات.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن "جاسمين كيزيروفيتش" اتهم أيضًا بتحريض الآخرين على المشاركة في الأنشطة الإرهابية؛ حيث وجه القضاة له اتهامات بدعوة المسلمين في العلن لقتل المدنيين والجنود المسيحيين، فيما أنكر "كيزيروفيتش" هذه الاتهامات.

ورفض القضاة إدعاءات الدفاع بأن "كيزيروفيتش" كان في سوريا بهدف المشاركة في عمل خيري لمساعدة المواطنين السوريين في الحرب.

وكان "كيزيروفيتش" من بين مجموعة مكونة من 7 بوسنيين كانوا قد عادوا من سوريا إلى البوسنة على متن مروحية عسكرية أمريكية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى 18 امرأة وطفلًا آخرين.

يٌذكر أن البوسنة أصبحت أول دولة في أوروبا تضع عقوبات بالسجن لمواطنيها اللذين يحاربون بالخارج في عام 2014.