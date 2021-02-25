وأشارت الوزارة إلى أن العملية تمت ضمن مهام قوة من الاستخبارات في البحث والتفتيش عن مخلفات عتاد داعش الإرهابي ومن خلال التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.