الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإبقاء على قيود صارمة لمواجهة تحورات كورونا

كتب أحمد عرفة

دعت القمة الأوروبية التي عقدها الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل إلى الإبقاء على قيود صارمة لمواجهة تحورات فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوصت قمة الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل بالقيود على السفر غير الضروري، من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا. وقالت القمة الأوروبية: "الوضع الوبائي خطير والسلالات الجديدة تثير تحديات إضافية".

وفى وقت سابق أكدت القمة الأوروبية، المنعقدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبى في العاصمة البلجيكية بوركسيل، أن هناك اقتراحات بمعاقبة منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا إذا انتهكوا نظام التصدير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.