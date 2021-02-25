الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة خطف فتاة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله من إدعاءات على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بشأن خطف فتاة بالجيزة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بشأن خطف فتاة بسيارة ميكروباص من أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها (طالبة بالمرحلة الثانوية) وتم التقابل مع صديقتها (طالبة) والتى أفادت أنها وصديقتها المذكورة عقب خروجهما من المدرسة قامت الفتاة المشار إليها باستقلال دارجة نارية رفقة أحد الأشخاص (نجار) .

وأنها خشيةً لوم أهل صديقتها لها، إدعت لهم كذباً أنها تعرضت للإختطاف من قبل سيارة ميكروباص ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التوصل الإجتماعى، أمكن ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها المذكور، وبمواجهتهما قررا أنهما انصرفا بغرض التنزه، وباستدعاء والد الفتاة (سائق) إتهم الأخير بتحريض كريمته القاصر على الهرب تم اتخاذ الإجراءات القانونية .