ارتفاع بورصات السعودية والإمارات ومسقط بجلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.82% رابحاً 74.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9151.71 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، لأول مرة بعد تراجعه 5 جلسات متتالية، بنسبة 0.18% رابحاً 4.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2547.24 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.17% رابحاً 9.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5670.927 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 391 مليون درهم ليغلق عند مستوى 794.543 مليار درهم، صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.380% رابحاً 13.384 نقطة ليغلق عند مستوى 3574.588 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بعد صعودها 6 جلسات متتالية، بنسبة 1.84% خاسراً 27.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.46 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.64% خاسراً 64.75 نقطة ليغلق عند مستوى 10020.04 نقطة، ونزلت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحاً 74.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9151.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.66% خاسراً 180.37 نقطة ليغلق عند مستوى 27321.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 465.8 مليون سهم بقيمة 15.9 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.04%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.37%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "عسير" بنسبة 9.92%، وتراجع 103 سهماً على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 3%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.85%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 359 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، لأول مرة بعد تراجعه 5 جلسات متتالية، بنسبة 0.18% رابحاً 4.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2547.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.5 مليون سهم محققة ما قيمته 244.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3305 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.10%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.95%، وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.6 مليون ورقة بقيمة 67.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.83%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.17% رابحاً 9.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5670.927 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 391 مليون درهم ليغلق عند مستوى 794.543 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 163.3 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 3281 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 13.04%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.02%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.46%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم " شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.87%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 4.74%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 270.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.4%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.380% رابحاً 13.384 نقطة ليغلق عند مستوى 3574.588 نقطة، وبلغ حجم التداول 29.9 مليون سهم بقيمة 4.02 مليون ريال عبر تنفيذ 470 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 9.41%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 3.27%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 2.50%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 5%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 4.32%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 2 مليون ريال عماني.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد صعودها 6 جلسات متتالية، بنسبة 1.84% خاسراً 27.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 115.15% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.77%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.67%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.67% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.86%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 50.26%، مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.61% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.40%، وصعد سهمي المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين والكويت بنسبة 6%، 0.19%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.64% خاسراً 64.75 نقطة ليغلق عند مستوى 10020.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.8 مليون سهم بقيمة 415.5 مليون ريال عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.35%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاعي التأمين والعقارات بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالى.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% خاسراً 42.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسراً 58.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6167.40 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 6.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4653.17 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% خاسراً 22.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4820.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 242.6 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.92%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%.