اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتفاقية بين جامعة أسوان والاتحاد الرياضى للجامعات لتنظيم ملتقى السياحة الرياضية

الخميس، 25 فبراير 2021 01:43 م
اتفاقية بين جامعة أسوان والاتحاد الرياضى للجامعات لتنظيم ملتقى السياحة الرياضية جامعة أسوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم كلية التربية الرياضية بأسوان الملتقى الدولي للسياحة الرياضية آفاق وطموحات (أسوان أحلى) خلال الفترة من 18 – 20 مارس 2021، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الرياضية، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية (الرياضة أمن قومي).
 
وفي هذا الشأن وقع الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعة أسوان اتفاقية تعاون بين إدارة الملتقى والأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد؛ بهدف إقامة دورات تدريبية على هامش الملتقى لأعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة أسوان.
 
شهد توقيع الاتفاقية الدكتور صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، ود.هشام محمد الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، و أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد، و الدكتور عادل محمد عبد المنعم مكي عميد كلية التربية الرياضية بأسوان والأمين العام للملتقى.
 

جامعة أسوان

الاتحاد الرياضى للجامعات

أحمد شوبير

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة أسوان يتابع آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:21 م

جامعة أسوان تستعد لافتتاح مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:11 م

جامعة أسوان تطبق الإجراءات اﻻحترازية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد، 21 فبراير 2021 02:43 م

انطلاق فعاليات اليوم الثالث لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:43 م

جامعة أسوان تبدأ تفعيل بروتوكول التعاون مع الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

الأحد، 14 فبراير 2021 02:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة