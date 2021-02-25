إقامة معرض زهور الربيع الـ 88 أول مارس بحديقة الأورمان

كتب عز النوبى

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عن إقامة معرض زهور الربيع فى نسخته رقم 88، أول مارس القادم بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وشدد رئيس قطاع الارشاد الزراعى، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة ، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

واشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي يقام في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

ويساهم المعرض بشكل كبير في النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر، وأهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، يأتي نظراً لقيمتها التاريخية التراثية الهامة، حيث تم انشائها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، ويقام في حديقة الأورمان على 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة، ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام.