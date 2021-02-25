اليوم السابع
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أم و3 ملائكة من ذوى الاحتياجات الخاصة يعيشون وسط الزراعات بعد انهيار سقف المنزل

الخميس، 25 فبراير 2021 02:03 م
أم و3 ملائكة من ذوى الاحتياجات الخاصة يعيشون وسط الزراعات بعد انهيار سقف المنزل الأم وأبنائها
الغربية محمد طارق

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، لقاء مع أسرة من ذوى الاحتياجات الخاصة تعيش وسط الزراعات بعد هدم منزلهم فجأة بقرية كفر ميت الحارون التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية. 

وقالت الأم سعاد فاروق صادق، إن أولادها مصابين بنقص فى الكالسيوم فى الجسم مما يؤدى إلى أعوجاج في القدمين وإصابتهم بكسور بصورة مستمرة، وعانيت كثيرا فى المستشفيات لإجراء جراحات لهم، وذلك لمدة تجاوزت 20 سنة، موضحة أن ابنها الأكبر يبلغ من العمر 22 عاما.
 
 
وأضافت: فوجئت منذ عام فى وقت صلاة الفجر وأولادى نائمين بسقوط سقف المنزل علينا، فقمت بالإسراع وإخراج أولادى إلى الشارع وعند عودة زوجى من صلاة الفجر وجدنا في الشارع بعد هدم السقف، مشيرة إلى أنها منذ ذلك الوقت وهى تعيش وسط الزراعات، مناشدة محافظ الغربية ورجال الأعمال بإنشاء غرفتين تأويهم هى وأبنائها على قطعة الأرض التى هدمت.

 


الغربية

ميت الحارون

محافظ الغربية

اسرةًمن ذوي الاحتياجات الخاصة

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