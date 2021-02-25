أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 25-2-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 25-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.304 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

وأعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 28 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سبيد ميديكال، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، أوراسكوم للتنمية مصر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، المالية والصناعية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية لاستصلاح الأراضي، الألومنيوم العربية، سبيد ميديكال، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر، جولدن تكس للأصواف، دايس للملابس الجاهزة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الأهرام للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسيك للتعدين-اسكوم، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغيف والورق-يونيباك، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 7.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.304 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 798.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 48.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3424 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة.

وصعدت أسهم 127 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 58.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.63%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.398 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.48%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 20.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.62%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 7.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.33%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 39 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 7.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.26%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.048 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.