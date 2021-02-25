أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتابع تنفيذ مشروعات وزارة الشباب على مستوى الجمهورية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها الرئيس السيسى يتابع تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والرئيس السيسى يتابع برامج وزارة التضامن الخاصة بالتنمية المجتمعية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية برؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأى والإعلاميين، رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى، ومجلس الدولة يحدد طريقة التقديم لوظيفة مندوب مساعد، واتحاد الكرة يعلن مواعيد مؤجلات الدوري والكأس.



وفيما يلي موجز الأخبار..



- الرئيس السيسى يتابع تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".







- الرئيس السيسى يتابع برامج وزارة التضامن الخاصة بالتنمية المجتمعية





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".







- رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية.



- تفاصيل لقاء وزير الخارجية برؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأى والإعلاميين





نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مع وزير الخارجية السفير سامح شكري بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الرأي والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام، و وجه سامح شكرى وزير الخارجية الشكر للكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على الدعوة الكريمة وما تمثله من فرصة مهمة لتبادُل وجهات النظر والرؤى حول أبرز الملفات والقضايا السياسية الخارجية مع نخبة من صنّاع الفكر وقادة الصحافة والإعلام في مصر.







- مجلس الدولة يحدد طريقة التقديم لوظيفة مندوب مساعد





حدد مجلس الدولة، عدد من التبيهات الهامة الواجب تقديمها للمتقدمين، فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، والتي بدأت من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.

- اتحاد الكرة يعلن مواعيد مؤجلات الدوري والكأس





أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر بالإضافة للمباريات المؤجلة بمسابقة الدوري ، التى يحتل الأهلى فى جدولها المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك







- رئيس وزراء أرمينيا: البعض يحاول الزج بالجيش فى عمل غير دستورى

قال رئيس وزراء أرمينيا، اليوم الخميس، إن البعض يحاول الزج بالجيش في عمل غير دستوري والشعب لن يسمح بانقلاب عسكري، مؤكدا أن القوات المسلحة الأرمينية تخضع للشعب ولرئيس الوزراء، وقال باشينيان -أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع يريفان مع أنصاره "إن الجيش يخضع للشعب ولرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد يمكن السيطرة عليه، ومستبعدا احتمال وقوع اشتباكات أهلية في البلاد.









- غداً أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وأن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.





وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



- الحكومة: تمويل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرين





كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تمويل إنشاء الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.







- "البرلمان الدولى": تجربة مصر ناجحة فى التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان





أشاد رونالد لوبوتك، رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، بالتجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء، واصفا إياها بالـ"الناجحة للغاية"، داعيا دول العالم بالاستفادة من تلك التجربة للحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".



- وفاة حسين صبور .. رحيل شيخ المعماريين فى مصر عن عمر يناهز 85 عاما.. مسيرة مهنية بدأت عام "56" وحافلة بالإشراف على مدن "6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات".. وأشهر مقولاته: إنجازى الحقيقى بناء جمهورية المهندسين

"سيرة عطرة.. إنجازات مهنية عريقة.. دور خيري خفي".. هذه هي العناوين الرئيسية لحياة الراحل المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي توفي صباح اليوم الخميس، بمنزله في منطقة الزمالك عن عمر يناهز 85 عاماً مليئة بالكثير من المحطات نسرد جزء منها في التقرير التالي.







- أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ785 جنيها للجرام





سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 فبراير2021، تراجعا بصورة ملحوظة وبقيمة 6 جنيهات على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1805 إلى 1790 دولار بقيمة هبوط 15 دولارا، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب في مصر.



- أهالى قرية عباسة بقنا فى انتظار مشروعات حياة كريمة.. إنشاء محطة رفع للصرف الصحى وتوصيل الغاز الطبيعى وزيادة كفاءة الكهرباء والمياه وتأهيل المنازل الأكثر احتياجا وتبطين للترع.. وعمدة القرية: الجميع يتكاتف لأجلنا





ينتظر الأهالي بشغف بدء العمل في مشروعات حياة كريمة لتتحول القرية إلى ساحة من الخدمات المتنوعة التي حرمت منها مثل مشروعات الصرف الصحى والغاز الطبيعي ورفع كفاءة مياه الشرب والكهرباء وتحويل منازل المواطنين الأكثر احتياجًا بالقرية إلى قطعة من الجمال للعيش بداخلها حياة كريمة تسمي بهدف المبادرة التى انطلقت من أجله للوصول إلي جميع القري داخل محافظة قنا في مراحلها الأولي والثانية.







- الضريبة العقارية على البائع ولا المشترى؟ مصلحة الضرائب تجيب







أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض أو أي عقار، بواقع 2.5%.



- أرمينيا على صفيح ساخن.. رئيس الوزراء يقيل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.. ويحذر: مطالبة الجيش باستقالتى محاولة انقلاب.. واستمرار الاحتجاجات على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان





مستجدات كبيرة تشهدها أرمينيا، إثر حالة من الشد والجذب بين الحكومة والجيش، وذلك بعد مطالب من القوات المسلحة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة، فى الوقت الذى اتهم فيه الأخير المؤسسة العسكرية بمحاولة الانقلاب عليه، ليقرر بعد ذلك إقالة رئيس الأركان لتثور التساؤلات حول ما سوف تؤول إليه الساعات القادمة.

- استراليا تقر قانونا يجبر فيس بوك على الدفع للناشرين مقابل مشاركة المحتوى.. كانبرا تجرى تعديلات بعد منع عملاق السوشيال ميديا الناشرين والمستخدمين من مشاركة الأخبار.. CNN: تشريع يمهد لخطوات مشابهة فى دول أخرى





بعد معركة شرسة مع عمالقة التكنولوجيا، لاسيما فيس بوك وجوجل، أقرت استراليا قانونا جديدا من شأنه أن يجبر هذه الشركات على الدفع للناشرين مقابل عرض المحتوى الإخبارى على منصاتهم، فيما قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه يمهد لخطوات مشابهة من قبل دول أخرى.







- رسمة هتاكل صوابعك وراها.. سالى تقدم نجوم الفن والغناء فى طبق كشرى.. فيديو

مكرونة وأرز وعدس وطماطم مكونات عندما تأتى أمامك يخطر ببالك شئ واحد فقط هو طبق الكشري الأكلة المصرية الشهيرة لكن هذه المرة لا يستخدم هذا الطبق للأكل بل للرسم، فكيف هذا؟!





- رجب 29 يوما .. وفلكيا غرة شهر شعبان الأحد 14 مارس





يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1443 هجريا الموافق 2021 / 3 / 13 وهو يوم الرؤية ) .







شبورة لمدة 6 أيام .. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 25 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء 2 مارس 2021، حيث تعود الشبورة من جديد لتؤثر على كافة الأنحاء بالبلاد، وفيما يلى أبرز الظواهر الجوية التى ستؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة.



مواجهات حاسمة فى الدوري الأوروبي للتأهل لدور الـ 16.. مانشستر يونايتد فى مهمة سهلة أمام سوسيداد.. ميلان ينتظر لقاء صعب أمام بطل صربيا.. الننى مع أرسنال فى اختبار قوى أمام بنفيكا.. وكوكا فى تحدى مع أولمبياكوس





تستكمل مساء اليوم الخميس مباريات إياب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للموسم الحالى 2020 - 2021، بإقامة 15 مباراة فى مختلف الملاعب الأوروبية، بعد وصول فريق توتنهام الإنجليزي كأول المتأهلين إلى دور الـ 16 من المسابقة بعد تخطيه فريق وولفسبيرجر النمساوى بنتيجة 7 - 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.



