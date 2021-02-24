7 علامات تؤكد تأثر دمك بعدوى كورونا أخطرها السكتة الدماغية

كتبت هند عادل

الدم هو أحد أهم أجزاء الجسم يلعب أدوارًا رئيسية مثل نقل العناصر الغذائية إلى كل جزء وعضو في الجسم من بين أمور أخرى، ولم يترك فيروس كورونا عضو بالجسم إلا وترك أثره عليه، وهناك7 علامات يجب الانتباه لها من أعراض كورونا حيث يمكن للفيروس أن يؤثر على دمك.

ووفقا لتقرير لموقع time now news من المعروف أن الفيروس التاجي الجديد يسبب في المقام الأول عدوى في الرئة، في بداية الوباء مع تقدم المرض وجد أن الفيروس لديه القدرة على التأثير على أي عضو تقريبًا، حيث يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على جميع الأوعية الدموية في الجسم، وجد الباحثون الآن أن عدوى فيروس كورونا الجديد يمكن أن تؤثر على الدم.

تشمل الطرق المحتملة التي يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على نظام الدم:



تصيب خلايا الدم وخلايا أنسجة نخاع العظام مباشرة.

تحريض الأجسام المضادة والمجمعات المناعية لتدمير هذه الخلايا.

تجلط الدم هو نتيجة شائعة لعدوى فيروس كورونا.

تم العثور على جلطات دموية وسماكة الدم، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالسكتات الدماغية كمضاعفات شائعة لعدوى فيروس كورونا، وفقًا لتقرير صادر عن Hopkins Medicine فإن بعض الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا يصابون بتجلط دم غير طبيعي وحدوث استجابة التهابية هائلة والتي عرفت بعاصفة السيتوكينات التي تثير عوامل التخثر في الدم.

يعد علاج الأشخاص من زيادة سماكة الدم أو جلطات الدم إحدى الطرق التي يعالج بها الأطباء الالتهابات ومشاكل مرض فيروس كورونا، وبحسب ما ورد ساعد استخدام مخففات الدم في تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بين مرضى كورونا.

علامات تأثر دمك بسبب الفيروس



إذا كنت مصابًا بالفيروس، فقد ترى أو لا ترى الأعراض المعتادة لمرض فيروس كورونا، والتي تشمل فقدان التذوق والشم والحمى وما إلى ذلك، ومع ذلك ، إذا أظهر جسمك هذه العلامات ، فلا يزال يتعين عليك إجراء الاختبار بالنسبة لـفيروس كورونا، لأنه من المحتمل أن تكون مصابًا بالفيروس.

تتضمن بعض أعراض تأثر دمك بعدوى كورونا ما يلي:

سماكة الدم.

تجلط الدم.

تورم.

تلون الطفح الجلدي.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تضرر الرئتين والقلب.

تلف الكلى.