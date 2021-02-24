يونيسيف تدعو لتحديث أنظمة التعليم الرقمى العالمى ليصل إلى كل طفل وشاب

إيهاب محمد

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى تحديث أنظمة التعليم الرقمى العالمى والاستفادة من الانفتاح الكبير للوصول لكل طفل وشاب بتعلم رقمى عالى الجودة.



يونيسيف

ونشرت الـ "يونيسيف" عبر انستجرام، صورة لفتاة تدعى روفارو، تبلغ 9 أعوام، من زيمبابوي، وهى تستخدم لاب توب، وعلق حساب المنظمة العالمية على الصورة، "روفارو، تبلغ 9 أعوام.. تستخدم الكمبيوتر المحمول لمواصلة التعلم من المنزل، ولكن بالنسبة لـ 463 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعانون من ضعف الاتصال ولا توجد أجهزة رقمية، لم يكن هناك شيء مثل التعلم عن بعد عندما أغلق فيروس كورونا المستجد المدارس".

وتابعت: "يجب علينا تحديث أنظمة التعليم بسرعة، والاستفادة من الانفتاح الكبير للتحول الرقمى على نطاق عالمى للوصول لكل طفل وشاب بتعلم رقمى عالى الجودة".

وسابقا، كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قد دعت جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى منح الأولوية إلى إعادة فتح المدارس على أراضيها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لجعل المدارس آمنة قدر الإمكان.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، إن عددا كبيرا من الدراسات على المستوى الدولي أوضحت أن المدارس لا تعد السبب الرئيسي في تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

وأشارت إلى أن إغلاق المدارس، على العكس، يهدد بصورة مباشرة التنمية والصحة وأمن ورفاه الأطفال، مؤكدة أن فترة الإغلاق الثانية للمدارس طويلة وستمتد تداعياتها لعدة أجيال.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن حرمان الأطفال من التعايش اليومي مع أقرانهم وفرص الاعتماد على النفس تؤدي إلى تدهور حالتهم البدنية والعقلية، مضيفة أن غياب شبكة الأمان التي توفرها المدارس غالبا، تجعل الأطفال أكثر عرضة لسوء المعاملة والزواج المبكر والعمل في سن صغيرة.

وأكدت أن اللجوء إلى إغلاق المدارس في ظل جائحة كورونا يتعين أن يكون الحل الأخير ضمن التدابير الوقائية لتفشي الفيروس وليس الأولوية وذلك بعد دراسة كافة الإمكانات والسبل الأخرى.

وقالت إن تقييم خطر انتقال الفيروس على المستوى المحلي يجب أن يكون عاملا حاسما في القرارات التي تؤثر على تشغيل المدارس، لافتة إلى ضرورة تجنب اتخاذ قرارات إغلاق المدارس على المستوى الوطني قدر الإمكان.