اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على المصابين فى حريق شقة سكنية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:03 م
وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على المصابين فى حريق شقة سكنية وكيل وزارة الصحة تطمئن على المصابين بحريق الشقة السكنية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ ، أن مستشفى كفر الشيخ العام استقبلت 4 مصابين بحروق ، نتيجة نشوب حريق فى وحدة سكنية بالدور الـ 13 بالمنطقة الـ 47 ، وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح متعددة باليد والوجهة والبطن والساقين وحالة اختناق لأحد المصابين .

وأضافت وكيل صحة كفر الشيخ ، فى بيان لها ، أنه تم استقبال جميع الحالات بوحدة الاستقبال وإجراء الإسعافات الأولية ، وتم تحويل ثلاث حالات لقسم التجميل والحروق لإجراء مزيد من الفحوصات وجارى التعامل معهم وعمل اللازم ، مؤكدة أنها توجهت للمستشفى للاطمئنان على حالات المصابين ، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وقد أصيب 4 أشخاص بحروق بسبب اشتعال النيران فى وحدة سكنية بالدور 13 بإحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف بكفر الشيخ إلى مكان الحريق.

وتوجه اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد أشرف المواشى مأمور قسم أول كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ إلى مكان الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بمدينة كفر الشيخ، من إنزال المصابين بالسلالم المتحركة، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم .

وتبين أن الشقة يقطنها طبيب، وهو من بين المصابين ومازالت أعمال إخماد النيران مستمرة ولم يتبين سبب الحريق حتى الان .

الحريق بالطابق الثالث عشر
الحريق بالطابق الثالث عشر

 

تقديم الرعاية للمصابين بحروق بمستشفى كفر الشيخ العام
تقديم الرعاية للمصابين بحروق بمستشفى كفر الشيخ العام

 

جانب من زيارة وكيل الصحة
جانب من زيارة وكيل الصحة

 

سيارات الاسعاف
سيارات الاسعاف

 

سيارات الدفاع المدني تخمد النيران
سيارات الدفاع المدني تخمد النيران

 

وكيل صحة كفر الشيخ تتابع حالة المصابين
وكيل صحة كفر الشيخ تتابع حالة المصابين

 


كفر الشيخ

حريق وحدة سكنية

احياء كفر الشيخ

اسعاف كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ

اصابة 4 بحريق وحدة سكنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اندلاع حريق فى شقة سكنية بكفر الشيخ وإصابة 4 أشخاص.. صور

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:08 م

اندلاع حريق فى محل دهانات بطنطا والدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:51 ص

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية كوم مجانين بقنا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:01 م

السيطرة على حريق فى عقار بدمياط الجديدة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:48 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى القلج

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:43 ص

السيطرة على حريق نشب فى قاطرة قصب بقنا

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة