وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على المصابين فى حريق شقة سكنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ ، أن مستشفى كفر الشيخ العام استقبلت 4 مصابين بحروق ، نتيجة نشوب حريق فى وحدة سكنية بالدور الـ 13 بالمنطقة الـ 47 ، وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح متعددة باليد والوجهة والبطن والساقين وحالة اختناق لأحد المصابين .

وأضافت وكيل صحة كفر الشيخ ، فى بيان لها ، أنه تم استقبال جميع الحالات بوحدة الاستقبال وإجراء الإسعافات الأولية ، وتم تحويل ثلاث حالات لقسم التجميل والحروق لإجراء مزيد من الفحوصات وجارى التعامل معهم وعمل اللازم ، مؤكدة أنها توجهت للمستشفى للاطمئنان على حالات المصابين ، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وقد أصيب 4 أشخاص بحروق بسبب اشتعال النيران فى وحدة سكنية بالدور 13 بإحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف بكفر الشيخ إلى مكان الحريق.

وتوجه اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد أشرف المواشى مأمور قسم أول كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ إلى مكان الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بمدينة كفر الشيخ، من إنزال المصابين بالسلالم المتحركة، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم .

وتبين أن الشقة يقطنها طبيب، وهو من بين المصابين ومازالت أعمال إخماد النيران مستمرة ولم يتبين سبب الحريق حتى الان .



الحريق بالطابق الثالث عشر



تقديم الرعاية للمصابين بحروق بمستشفى كفر الشيخ العام



جانب من زيارة وكيل الصحة



سيارات الاسعاف



سيارات الدفاع المدني تخمد النيران