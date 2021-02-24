وقفة بالشموع لأعضاء الكونجرس أمام الكابيتول لتأبين ضحايا كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

نظمت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وأعضاء الكونجرس الأمريكي وقفة تضامنية على درجات مبنى الكابيتول حدادا على ضحايا كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تخطت أعدادهم 500 ألف أمريكي حتى الآن بسبب تفشي الجائحة في الولايات المتحدة، وظهرت بيلوسى وأعضاء الكونجرس وهم يحملون الشموع أمام الكابيتول لتكريم ضحايا الوباء في أمريكا.



اعضاء الكونجرس امام الكابيتول



الكونجرس

ونشرت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورا لمشاركتها في وقفة الشموع على مبنى الكابيتول حدادا على ضحايا كورونا، وغردت قائلة: "انضممت إلى زملائي على درجات مبنى الكابيتول للحظة صمت حدادًا على أكثر من 500000 حياة أمريكي فقدناها بسبب COVID-19. فهم في سلام".



نانسى بيلوسى على تويتر

وفى وقت سابق، قادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لحظة صمت داخل المجلس قبل جلسة الاثنين، حدادا على وفاة ما يقرب من 500 ألف أمريكي حتى الآن بسبب فيروس كورونا.



حمل الشموع



نانسى بيلوسى



وقفة اعضاء الكونجرس

وقالت بيلوسي، في بيان، تناولت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، "إن فقدان 500 ألف أمريكي من جراء فيروس كورونا هو حصيلة بشرية مروعة ذات أبعاد مذهلة وحزن غير مفهوم. كل روح تُفقد هي مأساة عميقة نحزن عليها وتكسر قلب أمريكا".



وقفة امام الكابيتول



وقفة بالشموع



وقفة نانسى بيلوسى

وأضافت رئيسة مجلس النواب: "ينضم أعضاء الكونجرس للأمريكيين في الصلاة على الأرواح التي فقدها أو دمرها هذا الفيروس الشرير، وبينما نصلي، يجب أن نتحرك بسرعة لوضع حد لهذا الوباء ووقف المعاناة التي يشعر بها الملايين".

كما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول امس الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت حداداً وإيقاد الشموع لوصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة.