وزير خارجية ميانمار يزور تايلاند لبحث الأوضاع فى ميانمار بعد الانقلاب

كتب: أحمد علوى

بدأ وونا ماونج لوين وزير خارجية ميانمار الذي عينه الجيش، اليوم الأربعاء، زيارته إلى تايلاند وهي أول زيارة خارجية يقوم بها مسؤول رفيع المستوى من ميانمار منذ الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة مطلع الشهر الجاري.

وتأتي زيارة لوين في الوقت الذي تسعى فيه تايلاند إلى عقد اجتماع وزاري خاص لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 دول، وذلك لمناقشة الوضع في ميانمار، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

ومن المتوقع أن يجري وزير خارجية تايلاند دون برامودويناي محادثات ثلاثية مع لوين وأيضا وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي تزور تايلاند أيضا، وكان وزيرا خارجية تايلاند وميانمار قد عقدا اجتماعا ثنائيا في وقت سابق من اليوم.

وأثارت الإطاحة بالحكومة المنتخبة مظاهرات يومية في جميع أنحاء ميانمار، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن زعيمة ميانمار أونج سان سو كي وشخصيات سياسية محتجزة أخرى، وأدى إضراب عام يوم الإثنين إلى إغلاق العديد من الشركات.