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وزير الصحة الألمانى يوافق على طرح اختبارات ذاتية لفيروس كورونا فى الصيدليات

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:16 م
وزير الصحة الألمانى يوافق على طرح اختبارات ذاتية لفيروس كورونا فى الصيدليات لقاح كورونا
كتب: أحمد علوى

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صرح وزير الصحة الألماني يانس شبان أنه تم الموافقة على طرح ثلاثة اختبارات ذاتية سريعة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، مشيرا إلى أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء ستكون الاختبارات متاحة في الصيدليات .
 
وأضاف الوزير - فى تصريح اليوم على قناة زد دي إف الألمانية - أن الاختبارات الذاتية ستلعب دورا مهما في الحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنها تعتمد على أخذ العينات من خلال مسحة في منطقة الأنف الأمامية - وفقًا للدراسات التي قدمتها الشركات المصنعة - مما يجعلها سهلة الاستخدام بأمان من قبل الأشخاص العاديين.
 
وتابع وزير الصحة أن تلك الاختبارات ستكون متوفرة في الصيداليات والمتاجر، مشيرا إلى أنه من المقرر الموافقة على المزيد من الاختبارات الذاتية الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 8007 إصابات جديدة بكورونا و 422 حالة وفاة خلال 24 ساعة .
 

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