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وزير الخارجية المغربى: هناك إمكانيات عديدة للتعاون الثنائى مع إسرائيل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:50 م
وزير الخارجية المغربى: هناك إمكانيات عديدة للتعاون الثنائى مع إسرائيل ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن هناك إمكانيات عديدة للتعاون الثنائى مع إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف وزير الخارجية المغربي: "عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على منطقة شمال أفريقيا".

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "سنبقى ملتزمون بالحل السياسي لقضية الصحراء عبر الأمم المتحدة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية المغربى أن المغرب مستعد لمناقشة حل الحكم الذاتي لقضية الصحراء بجديةوتابع وزير الخارجية المغربى: "نبحث استثمار التطور في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل من أجل تطوير العلاقات الثنائية والسلام في الشرق الأوسط".


ناصر بوريطه

إسرائيل

المغرب

ليبيا

الأمم المتحدة

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