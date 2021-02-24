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واشنطن تكشف عن عدم رفع أى عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:20 م
واشنطن تكشف عن عدم رفع أى عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووى جين ساكى
كتب أحمد عرفة

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وليام بيرنز مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، كمدير الاستخبارات المركزية: منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة.

وأضاف مرشح مدير الاستخبارات المركزية: علينا الدفع ضد برنامج إيران النووي وزعزعتها لأمن المنطقة، متابعا أي عودة للاتفاق النووي ستكون وفق شروط أكثر حزما.

وكانت اتهمت ألمانيا إيران بالإمعان في تقويض الشفافية بشأن الاتفاق النووي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، اشتعلت الانقسامات داخل إيران بسبب ملف البرنامج النووي، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش في أماكن تخصيب اليورانيوم، فبعد يومين فقط من إعلان البرلمان الإيراني رفضه لخطط الرئيس الإيراني حسن روحانى واتفاقه مع الوكالة الدولية بشأن التفتيش خرج الأخير ليوجه انتقادا حادا للبرلمان والرافضين لخططه.

ووجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقادا مباشرا إلى البرلمان الإيراني والرافضين لخططه بشأن البرنامج النووي، داعيا إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما ذكرت قناة العربية.


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