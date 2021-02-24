اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية يتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لثقته به وتجديد تعيينه

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:57 م
مفتى الجمهورية يتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لثقته به وتجديد تعيينه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتجديد العمل له مفتيًا للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.
 
وقال في بيان له: "إن هذه الثقة الغالية من السيد الرئيس إنما تمثل حافزًا قويًّا لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال ما بدأناه من عطاء من خلال دار الإفتاء المصرية".
 
وأكد المفتي أن ثقة الرئيس وسام على الصدر وإكليل يتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، وشهادة نعتز بها ونفخر، وإنا نعاهد الله ونعاهد فخامته على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة وأنفاس تتردد.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

السيسى

الجريدة الرسمية

متفى الجمهورية

دار الافتاء

شوقى علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حالة من الترقب فى دار الإفتاء المصرية.. 20 يوماً متبقية لمفتى الجمهورية فى منصبه.. وسيناريو المد للدكتور شوقى علام حتى بلوغه سن المعاش وارد.. والبديل اسم جديد لأحد ثلاثة علماء ترشحهم "هيئة كبار العلماء"

الجمعة، 12 فبراير 2021 09:00 ص

هل تقرر هيئة كبار العلماء المد لمفتى الجمهورية؟.. شوقى علام تنتهى ولايته 4 مارس المقبل ويبلغ سن المعاش 12 أغسطس 2021.. وشيخ الأزهر يدعو هيئة كبار العلماء للانعقاد.. فهل يتم بحث فتح باب الترشح لانتخاب مفتى جديد؟

الأحد، 24 يناير 2021 11:23 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة