اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:48 ص
النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع" النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بعد الاعتماد الرسمى له وإعداده بشكل متخصص من قبل المسئولين، حيث يتضمن النموذج 3 امتحانات مجمعة فى كل مادة بكل صف دراسى، كما تتضمن الورقة الامتحانية 35 سؤالا جميعها اختيار من متعدد ويجيب الطالب عنها بوضع خط أسفل الإجابة الصحيحة بواقع ساعتين كزمن للاختبار.

وتم إعلان، عدد الأسئلة فى المواد الدراسية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسى الأول، بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بواقع 100 درجة للنهاية العظمى، وفى الرياضيات 7 أسئلة بواقع 80 درجة وفى العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة بواقع 40 درجة، وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة، موضحة أن مجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف بالمرحلة الابتدائية من رابعة حتى سادسة ابتدائى 30 سؤالا بواقع 300 درجة كنهاية عظمى.
 
وفى الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى فى اللغة العربية 10 أسئلة بـ80 درجة وفى الرياضيات 8 أسئلة جبر وهندسة بـ60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ومجموع الطالب فى الأسئلة 35 سؤالا بـ280 درجة.
 
وبالنسبة لعدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.


 



 


أسئلة الامتحان الموحد

النماذج الاسترسادية

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المدارس تتأكد من صحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.. عرض أى تلميذ تظهر عليه أعراض كورونا على الطبيب.. وإجابة الاختبار المجمع بنفس الورقة.. وأسئلة الاختيار من متعدد موزعة على المواد الأساسية المضافة للمجموع

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:00 ص

الدراسة تعود بالترم الثانى فى توقيت واحد لكل الصفوف من رياض الأطفال إلى 3 ثانوى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:00 ص

الامتحانات والدراسة فى مواعيدها دون تعطيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:53 م

منع أداء طلاب الثانوى العام الاختبار الإلكترونى خارج المدرسة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة