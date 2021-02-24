محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع" النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بعد الاعتماد الرسمى له وإعداده بشكل متخصص من قبل المسئولين، حيث يتضمن النموذج 3 امتحانات مجمعة فى كل مادة بكل صف دراسى، كما تتضمن الورقة الامتحانية 35 سؤالا جميعها اختيار من متعدد ويجيب الطالب عنها بوضع خط أسفل الإجابة الصحيحة بواقع ساعتين كزمن للاختبار.



وتم إعلان، عدد الأسئلة فى المواد الدراسية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسى الأول، بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بواقع 100 درجة للنهاية العظمى، وفى الرياضيات 7 أسئلة بواقع 80 درجة وفى العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة بواقع 40 درجة، وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة، موضحة أن مجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف بالمرحلة الابتدائية من رابعة حتى سادسة ابتدائى 30 سؤالا بواقع 300 درجة كنهاية عظمى.



وفى الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى فى اللغة العربية 10 أسئلة بـ80 درجة وفى الرياضيات 8 أسئلة جبر وهندسة بـ60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ومجموع الطالب فى الأسئلة 35 سؤالا بـ280 درجة.



وبالنسبة لعدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.











