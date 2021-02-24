نائب محافظ الأقصر يشهد تكريم عدد من ذوى الاحتياجات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام محافظة الأقصر، والتى تم خلالها تكريم عدداً من الأشخاص من ذوى الإعاقة، وعقد المؤتمر الأول لذوى الهمم وتحدى الإعاقة لدعمهم ودمجهم فى سوق العمل.

وتم خلال الاحتفال توزيع 6 مقاعد متحركة منها 2 كرسى كهربائى، وتوزيع ماكينات خياطة لثلاث فتيات لعمل مشغل، وتوزيع قطع غيار سماعات للصم وضعاف السمع، وتكريم فريق نادى الإرادة والتحدى، وتكريم حفظة القرآن الكريم والفنانين والرياضيين.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف ذوى الإعاقة من خلال دعم المبادرات الخاصة بهم، كما أنها خصصت لهم عاماً كاملاً، كما أن المحافظة تدعم كل ما من شأنه يساهم رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم.

وكان الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، التقى متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لمناقشة التوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، بحضور أحمد عبداللطيف الشناوي مدير وحدة حماية الطفل بالطود، بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وشملت تنفيذ عدد من اللقاءات الميدانية التوعوية داخل عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية ومراكز الشباب والكافيهات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة رفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة لجميع الفئات العمرية من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، كما استهدفت المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023".



نائب محافظ الأقصر يكرم عدد من ذوى الإعاقة (1)





جانب من الحضور