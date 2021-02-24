مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شرقى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى شرطى حتفه وأصيب 4 آخرون فى هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني في إقليم نورستان شرقي أفغانستان، ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن شيوخ القبائل فى المنطقة قولهم "إن الاشتباكات بدأت بعد أن هاجم مسلحو طالبان موقعا أمنيا في مقاطعة نورجارام بالإقليم".. محذرين من أنه في حال عدم إرسال تعزيزات إلى المنطقة، ستتمكن طالبان من الاستيلاء على مركز المقاطعة.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.

وكان تسعة على الأقل من عناصر قوة الانتفاضة العامة فى أفغانستان، لقوا حتفهم في هجوم شنته حركة طالبان واستهدف مركزًا أمنيًا في إقليم لوجار بوسط البلاد، وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية الثلاثاء، أن عناصر طالبان هاجمت مركزًا أمنيًا في مدينة بول علم عاصمة الإقليم، ودارت اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين، وأسفرت عن مقتل تسعة من عناصر قوة الانتفاضة العامة.