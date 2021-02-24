وقال مسئول رافضا الكشف عن هويته - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إن عربة السيدتين عبرت على عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة "ياجا"، موضحا أن الضحيتين كانتا من بين النازحين بسبب انعدام الأمن وعادوا إلى مناطقهم.



ومن جانبه، أكد مصدر بأحد المستشفيات إصابة شخص آخر بجروح طفيفة جراء الانفجار نفسه، بينما صرح مصدر شرطي أن عبوة ثانية انفجرت على مسافة غير بعيدة من هذه المنطقة ولكن دون وقوع ضحايا.



يذكر أن بوركينا فاسو ولا سيما المناطق الشمالية والشرقية تشهد هجمات إرهابية خلفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح منذ عام 2015.

وكانت الهجمات بالعبوات الناسفة التي تصاعدت منذ عام 2018 أودت بحياة ما يقرب من 200 شخص.