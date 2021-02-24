مقاطعة أونتاريو الكندية تكشف عن خطط تطيعم السكان ضد كورونا

أونتاريو /أ ش أ/

كشفت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأربعاء، عن ملامح خطة تطعيم السكان المحليين ضد فيروس (كوفيد-19)، والتى تشمل تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما وأكثر بحلول الأسبوع الثالث من شهر مارس.

وقال الجنرال المتقاعد ريك هيلير، المسؤول عن التطعيم فى المقاطعة، إن الجدول الزمنى المقترح فى الأسابيع التالية سيبدو كتالى طالما بقيت إمدادات اللقاح ثابتة: 15 أبريل: بدء التطعيمات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر. الأول من مايو: تبدأ التطعيمات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما. الأول من يونيو: تبدأ التطعيمات للأشخاص البالغين 65 عامًا فأكثر. الأول من يوليو: تبدأ التطعيمات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.

وفى غضون ذلك، يجب أن يبدأ العمال الأساسيون فى الحصول على لقطاتهم فى الأسبوع الأول من شهر مايو، كما قال هيلير، مع القرار النهائى بشأن من هو المؤهل فى هذه الفئة الذى سيأتى من مجلس الوزراء. وأضاف أن فرقة العمل قدمت بالفعل توصياتها.