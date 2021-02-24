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مصدر: الشخص الذى تخلص من حياته فى المنوفية كان محبوسا بقضية نصب

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:04 م
مصدر: الشخص الذى تخلص من حياته فى المنوفية كان محبوسا بقضية نصب صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد مصدر أمنى، أن جثة العاطل التى عثر أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، عليها معلقة بحبل داخل شقة، كان محبوسا على ذمة قضية أموال عامة لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم، حيث كان المتوفى لديه معرض سيراميك بشبين الكوم، وقام بمغادرة المركز عقب خروجه من السجن على ذمة القضية.

 

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد أشرف رئيس مباحث مركز شرطة السادات، يفيد عثور أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية،على جثة محمد .ع 40 عاما عاطل معلق بحبل داخل شقة، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


مدينة السادات

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