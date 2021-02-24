مشاريع طاقة متجددة لصندوق الاستثمار الفلسطينى تنتج 50 ميجاوات من الكهرباء

قال محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني اليوم الأربعاء إن مشاريع الطاقة الشمسية التابعة للصندوق تنتج حاليا 50 ميجاوات من الكهرباء.

وأضاف خلال افتتاحه محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على سطح مدرسة في قرية بيت عور التحتا في الضفة الغربية "اليوم وصلنا إلى 50 ميجاوات من 200 ميجاوات ضمن برنامج نور فلسطين الذي صممناه" لتوليد الطاقة من مصادر متنوعة.

وأضاف مصطفى أن هذه المصادر تتمثل في "محطات توليد كهرباء في النويعمة (أريحا) وفي جنين وفي طوباس...".

وذكر مصطفى أن برنامج استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء يسير بشكل جيد.

ويتعاون الصندوق الذي يعتبر الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية ولديه أصول تُقدر بحوالي مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة مع عدد من المؤسسات الدولية.

وقال الصندوق في بيان إنه نجح "في استقطاب مؤسسات دولية لتمويل هذا البرنامج، مثل بنك الاستثمار الأوروبي الذي ساهم بالتمويل بقيمة تصل إلى 18 مليون دولار، وفي بداية العام 2020 تم الحصول على تمويل آخر من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ يصل إلى 17 مليون دولار ومنحة بمبلغ مليوني دولار من البنك الدولي". وذكر بيان للصندوق أن حجم الاستثمار في مشروع الطاقة المتجددة يبلغ 200 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيانه "يهدف (المشروع) إلى إنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدار ثماني سنوات وهو ما يعادل 17 بالمئة من احتياجات الطاقة في فلسطين". ويبلغ حجم الاستثمار في برنامج الطاقة المتجددة عبر تركيب ألواح شمسية على أسطح المدارس حوالي 35 مليون دولار.

ويستورد الفلسطينيون في الضفة الغربية معظم الكهرباء من إسرائيل فيما توجد محطة واحدة لإنتاج الكهرباء في قطاع غزة ولا تلبي احتياجات القطاع.

وقال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية "أي كيلو وات يُنتج محليا هو مكسب لفلسطين ويحقق هدفا إستراتيجيا بالاعتماد أكثر على مصادر الطاقة الفلسطينية".

وأضاف خلال مشاركته بافتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية في بيت عور التحتا أن "إنتاج الطاقة من خلال مصادر نظيفة خاصة الطاقة الشمسية يحقق أيضا هدف تنوع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد".