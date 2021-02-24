مستشار مفتى الجمهورية: المتطرفون لا يستطيعون العيش إلا فى برك الدماء

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الجزية أمر تاريخي لا يمكن نزعه من سياقه، موضحاً أن الدين الإسلامى عمل على إلغائها بعد تطبيق فى صدر الإسلام، وتابع:" الإسلام يدعو إلى إنهاء كل ما يكبل الإنسان".

وأضاف "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten"،أن مبدأ المواطنة يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومقدراتها، والحفاظ على هذا الوطن، مشدداً على أن الخوارج هم أصل كل الجماعات المتطرفة، وأن لكل عصر خوارجه، لأن الادلجة أعلى من الإنتماء للوطن، حيث أن المتطرفون لا يستطيعون العيش الهادئ، بل يريدون العيش في برك من الدماء.

وأكد "عاشور"، أن الدولة المصرية أول من نبذت الدولة الإسلامية المعروفة بتنظيم داعش الإرهابى، مشدداً على أن الدين الإسلامى ينبذ إستعباد الناس لغير الله عز وجل.