محكمة ألمانية تسجن عراقيا بتهمة تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش

حكمت محكمة ألمانية اليوم الأربعاء بسجن داعية عراقي لمدة تزيد عن 10 سنوات بعد إدانته بالمشاركة في التخطيط لهجوم في ألمانيا وجمع الأموال وتجنيد المقاتلين لتنظيم داعش.

اتهم الادعاء الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما واسمه أحمد عبد العزيز عبد الله، حسبما ورد في وثائق المحكمة، بتجنيد ما لا يقل عن سبعة سافروا إلى الشرق الأوسط وقاتلوا في صفوف التنظيم.

ويُعتقد أن اثنين ممن جندهم قتلا أكثر من 150 جنديا عراقيا في تفجيرين انتحاريين.

وحكمت عليه المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله بشمال البلاد بالسجن 10 سنوات وستة أشهر. وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وثماني سنوات على ثلاثة أعضاء آخرين في الشبكة التي أسسها.

واعتقل المشتبه به الرئيسي، وكنيته أبو ولاء، والثلاثة الآخرون في نوفمبر 2016 في مداهمات بولايتي ساكسونيا السفلى وشمال الراين-وستفاليا. وفي المحاكمة لزم المتهمون الصمت ولم يتقدموا بدفوع.