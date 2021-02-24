محافظ مطروح يلتقى المسئولين التنفيذيين ويستجيب لمطالب أهالى سيوة

مطروح – حسن مشالى

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الميدانية، لمدينة سيوة على لقاء عدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية وزائري الواحة، والاستجابة لمطالب الأهالي، وبحث حلول المشاكل

والتقى محافظ مطروح، الدكتور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للمني فوتبول، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للواحة، مؤكدا دعم الرياضة والمواهب الرياضية بالمحافظة، في الألعاب الجماعية والفردية، خاصة التى تتميز بها مطروح، وتحتل مراكز متقدمة خلال المنافسات الرياضية، والمسابقات على مستوى محافظات الجمهورية، مع الترحيب بإقامة المسابقات الرياضية، واستضافة الفرق الرياضية في لعبة الميني فوتبول على أرض مطروح.

واستمع محافظ مطروح، لاحتياجات واحة سيوة، في المجال الرياضي، مع الترحيب بمشاركة سيوة في دوري الميني فوتبول على مستوى الجمهورية، مع الاهتمام بكافة مطالب الواحة، بما يواكب اهتمام القيادة السياسية بالمناطق الحدودية ومطروح خاصة.

كما التقى اللواء خالد شعيب، مع عدد من المدرسين العاملين بنظام عقود السيركي بالمحافظة، والاستماع لمطالبهم، مؤكدا حرص المحافظة على استقرارهم الوظيفي بما ينعكس على استقرار العملية التعليمية.

وجه محافظ مطروح، خلال اللقاء بالاستفادة من تخصص خريجه من أبناء سيوة، في مجال البصريات، للعمل بمستشفى سيوة المركزي "فني تصحيح بصريات" لخدمة أبناء الواحة.

كما اجتمع محافظ مطروح، مع مسئولي الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، مشيدا بالجهود المبذولة ومتابعة أعمال الشركة، وشدد على الالتزام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية والتقنية المطلوبة، مع سرعة إنجازها وفقا للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة.