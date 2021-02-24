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محافظ مطروح يتفقد مصابى حادث سير بمستشفى سيوة.. صور

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:40 ص
محافظ مطروح يتفقد مصابى حادث سير بمستشفى سيوة.. صور محافظ مطروح يتفقد مصابى حادث سيوة
مطروح – حسن مشالي

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تفقد اللواء خالد شعيب، منذ قليل مصابي حادث منطقة المراقي بواحة سيوة، الذي أسفر عن وفاة ٦ أشخاص وإصابة ١٢ آخرين، من بينهم أطفال، وذلك عقب وصولهم لمستشفى سيوة المركزي، حيث تصادف وجود المحافظ بالواحة، وقدم المواساة لأهالي المتوفين والمصابين والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الطبية وتحويل الحالات التي تستدعي العلاج خارج سيوة.

وكان 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة دفع رباعي في المنطقة الواقعة بين قريتي المراقى وبهي الدين بواحة سيوة، وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثامين الوفيات بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل المصابين وجثامين الموتى لمستشفى سيوة المركزي.

 

محافظ يوجه بتقديم الرعاية وتحويل الحالات من مصابي حادث سيوة
محافظ يوجه بتقديم الرعاية وتحويل الحالات من مصابي حادث سيوة

 

محافظ مطروح يتفقد مصابي حادث سيوة بمستشفى سيوة المركزي
محافظ مطروح يتفقد مصابي حادث سيوة بمستشفى سيوة المركزي

 

 


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