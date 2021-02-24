محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة المصابين بحريق أحد الأبراج السكنية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ على المصابين فى اندلاع حريق بوحدة سكنية بالدور الـ13 ببرج سكنى فى مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،والدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالرؤوف حمد، مدير المستشفيات ، والدكتور أحمد الجنزورى ، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، كيل وزارة الصحة والمسئولين بالمستشفى، خلال زيارته للمصابين بقسم الحروق بالمستشفى العام بتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين ومتابعتهم، داعياً الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.

وكان حريق قد اندلع فى وحدة سكنية بالدور الـ 13 ببرج سكنى بمدينة كفر الشيخ، أسفر أن إصابة طبيب وزوجته ونجلته، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،لمتابعة أعمال إخماد النيران ونقل المصابين، كما تابعت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة، نقل المصابين للمستشفى، موجهاً الشكر لرجال الأمن والدفاع المدنى ورجال الإسعاف وكل المجتمع المدنى الذى شارك فى إخماد الحريق ومساعدة نقل المصابين.



جانب من زيارة المحافظ للمصابين