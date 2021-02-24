اليوم السابع
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محافظ دمياط: هيئة حماية الشواطئ تجرى أعمال الصيانة بمنطقة اللسان

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:49 م
محافظ دمياط: هيئة حماية الشواطئ تجرى أعمال الصيانة بمنطقة اللسان منطقة اللسان المتضررة من الطقس السيئى
دمياط - معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ، على قيام الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بتنفيذ أعمال الصيانة للمنطقة الغربية باللسان بمدينة رأس البر المتضررة جراء موجة الطقس السئ، التى تعرضت لها المحافظة خلال الفترة السابقة.

وأوضحت محافظ دمياط، أن الأعمال تجرى على قدم وساق فور إنتهاء موجة الطقس السيئ، للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن ، لتدعيم هذه المنطقة، مؤكدة أنه يتم متابعة تلك العملية أولا بأول.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، برئاسة اللواء حسين لبيب ، تكثف جهود عملها منذ الإعلان عن غلق المنطقة الخميس الماضي ، لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة التى تعرضت للتلف جراء الأمطار الغزيرة ونشاط حركة الرياح ، بالإضافة إلى صيانة الرخام وأحجار البازلت، حيث يتم تنفيذ تلك الأعمال على قدم وساق تمهيدًا لإعادة فتح المنطقة أمام المواطنين مرة أخرى.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، قد أعلنت عن غلق منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، اعتبارا من الخميس الماضى ، لتنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكهرباء والرخام والبازلت بالمنطقة ، بعد تعرض أجزاء منهم للتلف جراء موجة الطقس السيء التى تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضى وارتفاع منسوب أمواج البحر ، مما أدى إلى غمر المياه بمنطقة اللسان.

وأوضحت محافظ دمياط ، أنه تم غلق المنطقة أمام المواطنين حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم مؤكدة أنه سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة وجميع الأجزاء بالمنطقة وإعادة فتحها مرة أخرى .

 

اعمال صيانة منطقة اللسان بدميا
اعمال صيانة منطقة اللسان بدمياط

 

منطقة اللسان بدمياط
منطقة اللسان بدمياط

 


محافظ دمياط

موجة الطقس السيئ

حماية الشواطئ

صيانة منطقة اللسان

صيانة أعمدة الانارة بمنطقة اللسان

غلق منطقة اللسان

رئيس مدينة راس البر

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