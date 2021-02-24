محافظ الإسكندرية: 4 محافظات شاركت فى انتشال جثامين المركب الغارق

كتب رامى محيى الدين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى انتشال آخر جثمان من جثامي ضحايا مركب مريوط، وأن عدد المصابين 6 أشخاص وعدد المتوفين 14 والمركب كان عليه 20 شخصا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: إن المركب كان صغيرا ولا يسع الـ20 شخصا ولا أحد يستطيع أن يجزم إذا كانت الحمولة الزائدة هى سبب انقلاب المركب أم أنه ارتطم بالصخور، الأمن كان أول من وصل إلى البحيرة والحماية المدنية.

وأكد أن 4 محافظات عملت مع الإسكندرية في انتشال الجثامين، بالإضافة إلى القوات البحرية، وفى مثل هذه الحالات قد تستمر عمليات البحث لأسابيع، ولكن الحمد لله كان اليوم هو آخر يوم في عملية البحث، وجرى انتشال آخر الجثامين.. وتعازينا لأهالى الضحايا.

وتابع: هذا المراكب بدون ترخيص ولا نستطيع أن نلوم المواطنين لأنهم اعتادوا على ذلك، ولكن علينا أن نحذرهم من استقلال المراكب بالأعداد الكبيرة.

وكانت قد قررت نيابة العامرية ثان صرف قائد المركب من سرايا النيابة لاستلام جثامين أهليته ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة.

وباشرت نيابة العامرية ثان التحقيقات تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية واستدعت قائد المركب الذى راح ضحيته 14 شخصا وإصابة 6 أشخاص فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.

كما انتقل فريق من نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين وطالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط.