اليوم السابع
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محافظة القاهرة: 16 مليون جنيه تكلفة تطوير شارع المنيل.. صور

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:08 م
محافظة القاهرة: 16 مليون جنيه تكلفة تطوير شارع المنيل.. صور شارع المنيل بعد التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع المنيل بحى مصر القديمة بطول 1 كيلو و300 متر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الخاصة بالمواطنين، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم مؤكدًا أن خدمة المواطنين هى الأولوية الأولى لمحافظة القاهرة.
 
وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت رصف وتخطيط وإنارة وتشجير الشارع بالكامل وميادين (الباشا والسرايا والروضة)، بالإضافة إلى تطوير حديقة الهامى حسين بميدان السرايا، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق بين المحافظة والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة اللمسة الجمالية فى تطوير الشارع خاصة فى تطوير الجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة لتناسب الطابع المميز لحى المنيل. 
 
وأكد محافظ القاهرة ان المحافظة تولى اهتمام كبير بتطوير الميادين والاماكن العريقة بالعاصمة والتى تحمل طابع مميز ومن ضمنها حى المنيل الذى يعد من أعرق أحياء القاهرة.
 
ولاقى تطوير الشارع استحسان المواطنين الذين عانوا من سوء حالة الشارع لفترة طويلة بسبب الآثار المترتبة على أعمال البنية التحتية التى تمت به.
 
محافظ القاهرة وقيادات المحافظة
محافظ القاهرة وقيادات المحافظة

شارع المنيل بعد التطوير
شارع المنيل بعد التطوير

تطوير شارع المنيل بمصر القديمة
تطوير شارع المنيل بمصر القديمة

شارع المنيل (2)
شارع المنيل (2)

شارع المنيل قبل وبعد التطوير
شارع المنيل قبل وبعد التطوير

تطوير الحديقة الوسطى بشارع المنيل
تطوير الحديقة الوسطى بشارع المنيل

شارع المنيل
شارع المنيل
 

شارع المنيل

المنيل

مصر القديمة

تطوير شارع المنيل

القاهرة

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