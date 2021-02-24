محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير شارع المنيل بمصر القديمة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، أعمال تطوير شارع المنيل بحى مصر القديمة وذلك بعد الانتهاء من تطويره، حيث رافقه المهندسة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاته رئيس الحى.

وأكد المحافظ أنه تم إعادة تأهيل وتطوير وتشجير وإنارة شوارع المنطقة وإعادتها لرونقها الحضارى وإعادة رصف ورفع كفاءة شوارع المنيل، وتشجير الحديقة الوسطى بالشوارع لتظهر بشكل حضارى يليق بالمنطقة.

وشهدت ميادين شارع المنيل أعمال تطوير منعا ميدان الباشا والسرايا، كما تم تخصيص مكان لعربات المأكولات الخاصة بالشباب وهو ما انعكس على شكل الشارع.

من جانبهم أشاد سكان الشارع بعملية تطوير المنطقة والارتقاء بها وعودة رونقها وما تمثله من المظهر الجمالى والحضارى.