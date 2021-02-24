اليوم السابع
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متحدث باسم الخارجية الأمريكية: صبر أمريكا على إيران له حدود

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:52 م
متحدث باسم الخارجية الأمريكية: صبر أمريكا على إيران له حدود بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
رويترز

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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم إن صبر أمريكا على إيران له حدود، يذكرأن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووى.

وفى وقت سابق، قال وليام بيرنز مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، كمدير الاستخبارات المركزية: منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة.

وأضاف مرشح مدير الاستخبارات المركزية: علينا الدفع ضد برنامج إيران النووي وزعزعتها لأمن المنطقة، متابعا أي عودة للاتفاق النووي ستكون وفق شروط أكثر حزما.

وكانت اتهمت ألمانيا إيران بالإمعان في تقويض الشفافية بشأن الاتفاق النووي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.


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طهران

بلينكن

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