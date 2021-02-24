ماليزيا تدشن حملة تطعيم من كورونا وتبدأ برئيس الوزراء

دشنت ماليزيا اليوم الأربعاء حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، في خطوة تأمل السلطات أن توقف الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس وتساعد في إنعاش الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أسوأ ركود في عقدين.

ووضعت ماليزيا هدفا طموحا بتطعيم 80 بالمئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة بحلول فبراير من العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أول الحاصلين على اللقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك، في إطار الجهود الحكومية لطمأنة السكان بشأن سلامة اللقاح.

وصفق مسؤولون بعد تطعيم رئيس الوزراء في مكتب وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية بوتراجايا قبل أن يتم تطعيم مجموعة من العاملين في قطاع الصحة.

وقال محيي الدين "أنا واثق أن هذا اللقاح آمن وفعال" وأضاف أن على المواطنين الثقة في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء الفيروس.

كانت ماليزيا الواقعة بجنوب شرق آسيا قد تمكنت إلى حد بعيد من احتواء الفيروس معظم فترات العام الماضي، لكن زيادة في الإصابات بدأت في سبتمبر وضعت ماليزيا في المركز الثالث بالمنطقة من حيث إجمالي عدد الحالات بعد إندونيسيا والفلبين.

وأعلنت ماليزيا تسجيل ما يقرب من 290 ألف حالة إصابة و1076 وفاة حتى أمس الثلاثاء على الرغم من أن الحالات اليومية الجديدة بدأت في التراجع الأسبوع الماضي.