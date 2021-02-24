لحظة انهيار سور مقبرة بمدينة إيطالية وسقوط مئات التوابيت بالبحر.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة انهيار جزء من مقبرة كاموجلي من مدينة جنوة الإيطالية إلى البحر، وظهرت بعض المقابر وهي تقع بجانب السور المنهار في البحر، وأدى هذا الانهيار إلى سقوط مئات التوابيت في البحر، وتقع مقبرة كاموجلي، التي بُنيت منذ أكثر من 100 عام، على طول منطقة منحدرات صخرية على شاطئ البحر.

ووصف فرانشيسكو أوليفاري، عمدة كاموجلي، الانهيار بأنه "كارثة لا يمكن تصورها"، حيث تشير التقديرات إلى سقوط 200 نعش، ولكن تم العثور على 10 فقط ، وفقًا لجياكومو جيامبرون ، المقيم الإقليمي للحماية المدنية، كما نقلت تصريحاته شبكة CNN.



السور يقع فى المياه

وأضاف أن استعادة ما تبقى من النعوش المفقود سيعتمد على البحث في البحر خلال الأيام المقبلة، وقال فرانشيسكو أوليفاري عمدة كاموجلي، لشبكة CNN: "كنا نقوم بالعمل في جزء من الساحل الصخري- كان قريبًا من المنطقة التي سقطت ، وشوهدت بعض علامات الشقوق. قررنا إغلاق المقبرة".



جانب من سقوط سور المقبرة



صور جوية للمقبرة المنهارة

وتابع: "استدعينا المسؤولين في مكتب الحماية المدنية في ليجوريا للتدخل وتقييم الوضع، ويستخدم فريق من الجيولوجيين في القسم طائرات بدون طيار للتعرف بشكل أفضل على الضرر وتحديد ما إذا كان هناك خطر حدوث انهيار أرضي آخر.

وأوضح أوليفاري أن هذا النوع من الانهيار الذي حدث من الصعب جدا اكتشافه أو التنبؤ به، وهذه المنطقة عرضة لهذا النوع من الانهيار وإنها هشة للغاية".

لحظة انهيار السور

وقال المسؤولون، أمس الثلاثاء، بعد مسح الموقع ، إنهم سيواصلون العمل على انتشال النعوش والجثث، بعد أن تم إيقاف أعمال الصيانة الجارية على طول منطقة الساحل الهش بشكل مفاجئ عندما لاحظ العمال وجود شقوق في الصخر.