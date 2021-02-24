كوريا الجنوبية تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

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أعلنت كوريا الجنوبية تمديد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين حتى يوم 11 من الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود منع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية نقلا عن السلطات الصحية وسفارة كوريا الجنوبية لدى بريطانيا اليوم الأربعاء، فانه سيتم تمديد فترة حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا التي كان من المقرر انتهاؤها يوم 25 من الشهر الجاري إلى يوم 11 من شهر مارس المقبل.

وأضافت الوكالة الى أنه كان قد تم حظر الرحلات الجوية القادمة من مطار هيثرو في لندن خلال الفترة من يوم 23 إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، بعد اكتشاف السلالة المتحورة من كورونا في بريطانيا، وتم تمديده عدة مرات بعد تلك الفترة.

وفي السياق، ألزمت كوريا الجنوبية ابتداءً من اليوم الأربعاء جميع الوافدين من الخارج بتقديم شهادة تثبت نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" عند وصولهم إلى البلاد، كما يتعين على جميع الوافدين من الخارج الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين اعتبارًا من اليوم، الأولى بعد دخولهم البلاد، والأخرى قبل إطلاق سراحهم من العزل الذاتي الإلزامي.

يذكر أن كوريا الجنوبية سجلت 128 حالة إصابة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا حتى اليوم الأربعاء، من بينها 109 إصابات بالسلالة المتحورة المكتشفة في بريطانيا و13 إصابة بالسلالة المتحورة المكتشفة في جنوب أفريقيا و6 إصابات بالسلالة المتحورة المكتشفة في البرازيل.