اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تفرض حظرًا على أحدى طرازات طائرات بوينج

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:36 م
كوريا الجنوبية تفرض حظرًا على أحدى طرازات طائرات بوينج طائرة من طراز بوينج
سول /أ ش أ/

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أعلنت كوريا الجنوبية، منع الطائرات الأجنبية المزودة بمحرك "PW4000" من المرور عبر مجالها الجوي، بعد حادث عطل المحرك الذى وقع مؤخرًا فى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل الكورية فى بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إنه سيتم أيضًا حظر هبوط ومغادرة الطائرات الأجنبية المزودة بنفس نوع المحرك الذى تسبب فى الحادث، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا من غدا الخميس.

وقد تعرضت طائرة بوينغ من طراز "B777-200" لعطل بالمحرك بعد إقلاعها متوجهة إلى "هونولولو" السبت الماضي، ثم عُثِر على غطاء المحرك وأجزاء أخرى من الطائرة متناثرة على الأرض فى مدينة دنفر، وهبطت الطائرة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" دون الإبلاغ عن إصابات على متن الطائرة أو على الأرض.

وقالت التقارير إن شركة بوينغ أوصت عملائها بالتوقف عن استخدام الطائرات من طراز "777" المزودة بالمحرك "PW4000".

وأمرت وزارة النقل فى كوريا الجنوبية شركات الطيران المحلية بفحص محركات طائرات الركاب من الطراز "777"، حيث توجد 29 طائرة من ذلك الطراز والمزودة بالمحرك "PW4000" لدى الشركات الكورية الجنوبية، من بينها 16 طائرة لدى شركة الخطوط الجوية الكورية، و4 طائرات لدى شركة "جين إير"، و9 طائرات لدى شركة "آسيانا إيرلاينز".

 


كوريا الجنوبية

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طائرات بوينج

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يونهاب

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