سول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية الاستعداد لإطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا يوم الجمعة المقبل، وذلك عقب تلقيها الدفعة الأولى من لقاحات "كوفيد-19" التي طورتها شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية العملاقة للأدوية في مصنع لشركة أس كي للتقنية الحيوية في منطقة أندونج ، على بعد 270 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سول.