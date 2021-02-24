قطاع المعاهد الأزهرية يقرر مد تسجيل بيانات الشهادات 15 يوما

كتب لؤى على

قرر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية 15 يوما اعتبارا من غد الخميس، مناشدا الطلاب سرعة التقدم قبل انتهاء موعد غلق التسجيل، على أن يشمل القرار كلا من الثانوية الأزهرية، ثانوية العلوم الإسلامية، ثانوية غزة، إعدادية وثانوية البعوث الإسلامية، وشهادات القراءات.

يأتي هذا القرار نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناء على مناشدة ورغبة أولياء الأمور باستمرار تسجيل بيانات واستمارات الشهادات الأزهرية، وحرصا من الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.