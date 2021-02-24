قطار المحاكمات.. محاكمة سعاد الخولى وعناصر خلية المرابطين اليوم

كتب إيهاب المهندس - سليم على

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع، ومحاكمة 5 متهمين بخلية المرابطين التى تم تأسيسها بتكليف من هشام عشماوى.

محاكمة سعاد الخولى بتهمة الكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

محاكمة 5 متهمين بخلية المرابطين التابعة لهشام عشماوى

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية اشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى من 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".