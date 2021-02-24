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فصل الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية اليوم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:00 ص
فصل الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية اليوم فصل الكهرباء - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، اليوم الأربعاء، عن عدة مناطق متفرقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائى عن منطقة الهضبة، وعمر الفاروق 1، 2، وتقسيم المدارس، وشارع المدارس بالقرب من المقابر، وذلك اليوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن .


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