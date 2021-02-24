غانا تتسلم اليوم أول شحنة من لقاحات أسترازينيكا/أكسفورد بمقدار 600 ألف جرعة

تتسلم غانا اليوم الأربعاء أول شحنة عالمية للقاحات المضادة لفيروس كورونا بتمويل من نظام كوفاكس التابع للأمم المتحدة والذي يهدف خصوصا إلى تزويد البلدان منخفضة الدخل بجرعاتها الأولى من اللقاحات، كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.

وستتلقى غانا 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد من الشركة المصنعة "معهد سيروم الهندي" في بيون بالهند. وأرسلت اليونيسف هذه اللقاحات من بومباي إلى أكرا وهي جزء من دفعة أولى من لقاحات كوفيد المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، بحسب بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف. وقال البيان إن "تسليم هذه الشحنة يشكل بداية ما يتوقع أن يكون أكبر إمداد وتوزيع للقاحات في التاريخ."

وأضاف أن آلية "كوفاكس تخطط لإيصال ما يقرب من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس هذا العام"، معتبرا ذلك "جهدا عالميا غير مسبوق لضمان وصول اللقاحات إلى جميع المواطنين". وسجلت في غانا الدولة الناطقة باللغة الإنكليزية في غرب إفريقيا ثمانون ألفا و759 إصابة بفيروس كورونا بينها 582 وفاة. لكن هذه الأرقام أقل من الواقع بينما ما زال عدد الفحوص التي أجريت منخفضا.

وقال البيان إن العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس سيكونون أول من يتم تطعيمهم. وتهدف آلية كوفاكس إلى تأمين اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى عشرين بالمئة لسكان حوالى مئتي دولة ومنطقة مشاركة هذا العام. لكن الأهم من ذلك أنه يتضمن آلية تمويل تسمح لـ 92 من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل ممن الحصول على هذه الجرعات الثمينة.