غانا تتسلم أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس"

اكرا أ ش أ

تلقت غانا، اليوم الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) ضمن مبادرة (كوفاكس) المدعومة من الأمم المتحدة.

وأوضحت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن غانا، الواقعة فى غرب إفريقيا، استلمت اليوم 600 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس (كورونا).

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية أكبر عملية توريد للقاح فى التاريخ حسبما تصف منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

يُذكر أن "أسترازينيكا" شركة بريطانية سويدية متعددة الجنسيات ومقرها الرئيس يقع فى مدينة كامبريدج البريطانية، وهى متخصصة فى صناعة الأدوية.