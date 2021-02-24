طلق نارى بالخطأ يساعد فى ضبط 3 متهمين هاربين من أحكام بالبلينا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى عامل مطلوب التنفيذ عليه، مصابا بطلق نارى بالساق اليمنى فتحة دخول، وآخر باليد اليسري فتحتي "دخول وخروج"، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، حيث تبين خروج طلقات نارية من سلاح غير مرخص بحوزة شخص كان يستقل معه الدراجة البخارية بدائرة المركز.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوصول المدعو "مصطفي ج ج ع " 33 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا والمطلوب للتنفيذ عليه في " 5 " قضايا " تبديد " إلى مستشفى البلينا المركزى مصاباً " طلق ناري بالساق اليمني فتحة دخول وآخر باليد اليسري فتحتي دخول وخروج " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي .

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف علها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل فرع البحث والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز، أن المصاب سبق اتهامه فى قضيتى سلاح بدون ترخيص وهتك عرض وقضية "سلاح بدون ترخيص".

بسؤاله قرر أنه حال استقلاله دراجة بخارية رفقة كلاً من " محمود ع م ع " 29 سنة عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز جرجا، والسابق اتهامه فى القضية "سرقة مواشى" و"سلامه ع ا ع" 35 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز والمطلوب للتنفيذ عليه في قضيتى " مخدرات" و "ضرب " خرجت طلقة من سلاح نارى كان بحوزة الثالث بطريق الخطأ، مما نتج عنه إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبحوزة الثاني السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية آليه عيار 7.62×39 وبداخلها " 4 " طلقات من ذات العيار.

بمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم، وتم التحفظ علي الدراجة البخارية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.