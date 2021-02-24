ضبط 750 كيلو أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، من ضبط 750 كيلو أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بكفر الزيات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

كانت مديرين التموين بمحافظة الغربية، قد وجه بتكثيف حملات المرور على مصانع الأعلاف والمواد الغذائية بنطاق المحافظة، وتم تشكيل حملة من إدارة الرقابة التجارية وإدارة تموين كفر الزيات ، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية بالطريق السريع بقرية الدلجمون ، وذلك لحيازته بقصد البيع والتوزيع شكائر اعلاف حيوانية منتهية الصلاحية ، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتم التحفظ على 15 شيكارة علف حيوانى وزن 50 كجم بوزن اجمالى 750 كجم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .