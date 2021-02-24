اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 750 كيلو أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بالغربية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:26 م
ضبط 750 كيلو أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بالغربية أعلاف - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، من ضبط 750 كيلو أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بكفر الزيات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

كانت مديرين التموين بمحافظة الغربية،  قد وجه بتكثيف حملات المرور على مصانع الأعلاف والمواد الغذائية بنطاق المحافظة، وتم تشكيل حملة من إدارة الرقابة التجارية وإدارة تموين كفر الزيات ، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية بالطريق السريع بقرية الدلجمون ، وذلك لحيازته بقصد البيع والتوزيع شكائر اعلاف حيوانية منتهية الصلاحية ، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتم التحفظ على 15 شيكارة علف حيوانى وزن 50 كجم بوزن اجمالى 750 كجم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .

 


الغربية

محافظ الغربية

ضبط اعلاف حيوانية

وكيل تموين الغربية

حملة على مصانع الاعلاف

قرية الدلجمون

ضبط صاحب مصنع اعلاف حيوانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 4 أطنان أعلاف و2050 كمامة مجهولة المصدر بحملة تموينية فى سوهاج

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:12 م

ضبط 78 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بسوهاج

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:13 ص

ضبط مصنع لإنتاج إضافات الأعلاف يعمل بدون ترخيص بالشرقية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 12:38 م

الزراعة: لجان تفتيشية مفاجئة على مراكز بيع الأدوية البيطرية ومصانع الأعلاف

السبت، 06 فبراير 2021 05:58 م

الزراعة تضبط 500 طن أعلاف غير مسجلة ومصنع بدون ترخيص بالشرقية

الإثنين، 01 فبراير 2021 01:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة