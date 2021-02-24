اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:14 م
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ضبط 38 قطعة سلاح خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:50 ص
ضبط 38 قطعة سلاح خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط أسلحة نارية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط  بالإشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 38 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم  الواحد .

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها من ضبط أسلحة نارية متعددة، وزخيرة  متنوعة، وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط ، ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى .

وأسفرت الحملات الأمنية على مراكز المحافظة من ضبط 38 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 12 بندفية آلية ، و7 بندقية خرطوش و5  فرد خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع، وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة ، وجار استكمال الإجراءات القانونية .

 

 


اسيوط

مدير امن اسيوطن ضبط اسلحة نارية

حملة امنية باسيوط

الخصومات الثارية

ضبط حائزى الاسلحة النارية

الاسلحة غير المرخصة

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